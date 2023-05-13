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Husumetlilerinin maden ocağının önünde ateş açan 5 şüpheliden 3´ü gözaltına alındı

DHA

Husumetlilerinin maden ocağının önünde ateş açan 5 şüpheliden 3´ü gözaltına alındı


Aytaç ÖZTÜRK/KİLİMLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ta, husumetli oldukları M.A.´ya ait maden ocağının önüne plakasız araçlarla gelip, tabancayla ateş açan 5 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün sabah, Kilimli ilçesindeki özel maden ocağının önünde meydana geldi. Plakalarını söktükleri cip ve otomobille gelen 5 şüpheli, husumetlileri M.A.'nın sahibi olduğu maden ocağının önünde, tabancayla rastgele ateş ederek uzaklaştı. İhbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Maden ocağındaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis, şüphelilerden D.K., M.B. ve S.Ç.'yi yakalayıp, gözaltına alındı.
Bu arada olay, maden ocağının güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerin otomobil ve ciple bölgeye gelip, ateş açtıkları görüldü.
Polis, diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Aytaç ÖZTÜRK
2023-05-13 14:23:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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