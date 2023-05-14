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Yöneticiyi yaralayıp, eşini öldüren sanık: İkisinin de boynu bıçağa denk geldi

DHA

Yöneticiyi yaralayıp, eşini öldüren sanık: İkisinin de boynu bıçağa denk geldi


Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,(DHA)ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde apartman yöneticisi Aydın Alkan'ı bıçakla yaralayıp, eşi Hacer Alkan'ı (55) da aynı bıçakla öldüren Mert Serkan Lülleci (25), ilk duruşmada, "Öldürmek istemedim. Kasten olmadı, ikisinin de boynu denk geldi" diyerek savunma yaptı. Savcı ise "Ne hikmetse senin bıçaklara da hep boyunlar denk geliyor" dedi.
Olay, geçen yıl 6 Ağustos'ta İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Mert Serkan Lülleci, aidat ve komşuluk ilişkileri nedeniyle husumetli olduğu apartman yöneticisinin eşi Hacer Alkan'a, bina önünde bıçakla saldırdı. Lülleci, eşinin çığlıklarını duyunca 4'üncü kattan inen apartman yöneticisi Aydın Alkan'ı da bıçakladı. Hacer Alkan hayatını kaybetti, Aydın Alkan yaralı kurtuldu. Gözaltına alınıp, tutuklanan Mert Serkan Lülleci ile azmettirmekle suçlanıp, tutuksuz yargılanan babası İsmail Lülleci (57) hakkında 'kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs' suçlamalarıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
'BİR NEVİ HACER'İN BOYNU BIÇAĞA İSABET ETTİ'
Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen ilk duruşmada; sanıklar, Aydın Alkan ile taraf avukatları katıldı. Savunmasında, kendisinin mağdur olduğunu öne süren Mert Serkan Lülleci, "Psikolojisi bozuk birinin üstüne gelinirse, elinden her türlü kaza gelir. Üstüme yürüdüğünde bana bir şey yapacak sandım. Mutfağa gidip, bıçağı aldım. Kapının önüne geldim. Amacım korkutmaktı ama Hacer, bıçağı göre göre üstüme geldi. Geri çekilmesini istedim. Yakamdan tutmaya çalıştı. Geri gitmeyince bıçağı savurdum. Bıçağı savurduğumda üzerime gelmesi aynı anda oldu. Bir nevi Hacer'in boynu bıçağa isabet etti" dedi.
SAVCIDAN SANIĞA 'NE HİKMETSE' SORUSU
Lülleci, bıçağı rastgele savurduğu ve Aydın Alkan'ın da Hacer Alkan gibi bıçağa boynunun denk geldiğini anlattı. Bunun üzerine savcı, "Ne hikmetse senin bıçaklara da hep boyunlar denk geliyor" dedi. Lülleci ise "Evet öyle bir durum var. Onları öldürmek istemedim. Kasten olmadı, ikisinin de boynu denk geldi" cevabını verdi. İsmail Lülleci de şunları anlattı: "Olay günü düğüne gitmiştim. Olayla bir ilgim yok. Komşumuzun yüksek sesle televizyon izlemesi oğlumu rahatsız ediyordu. Psikolojisi daha da bozuldu. Aydın Alkan da o komşumuzun hareketlerine göz yumuyordu. Bizim apartmandan gitmemizi istiyordu. Oğlumu azmettirmedim."
'BU İŞİ YA SEN BİTİR YA BEN' DEMİŞ
Aydın Alkan ise İsmail Lülleci'nin azmettirici olduğunu belirterek, "Olaydan önce İsmail, 'bu işi ya sen bitir ya ben. Sen bitirirsen, sana cezaevinde bakarım' diye bağırmıştı. Bu işin azmettiricisi İsmail'dir. İkisinden de şikayetçiyim" dedi.
Mahkeme heyeti, Mert Serkan Lülleci için Adli Tıp Kurumu'ndan cezai ehliyetine ilişkin rapor alınmasına hükmedip, duruşmayı erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN
2023-05-14 10:33:41

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