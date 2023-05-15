12 köy evinden hırsızlık yapan 5 şüpheli yakalandı

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Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA) ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 12 ayrı hırsızlık suçuna karıştığı iddia edilen 5 şüpheli, gözaltına alındı.

Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ilçeye bağlı Kaymaklar, Sofular, Ketenciler, Kızılca, Emirali köylerinde 12 farklı evden hırsızlık yapıldığı ihbarı sonrası çalışma başlattı. Şüphelilerin köy evlerinden 3 adet kesim motoru, 1 adet tırpan motoru, 1 adet havalı tüfek, 2 adet pompalı tüfek ve 2 adet televizyon çaldığı tespit edildi. Ekipler, 5 şüphelinin kimliklerini tespit edip, harekete geçti. Jandarma, G.B., İ.D., T.A., O.T. ve Y.H.'yi operasyonla yakalandı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2023-05-15 16:36:23



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