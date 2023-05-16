Hafif ticari aracın motosiklete çarptığı kaza kamerada

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Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA) ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı ise arkadaki otobüste bulunan kameraya yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Devrek Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Dönüş için manevra yapan A.K.'nin kullandığı 67 NN 018 plakalı hafif ticari araç, sağ şeride geçerek Ş.Ü. idaresindeki 67 ACM 526 plakalı motosiklete çarptı. Kazada yaralanan Ş.Ü., ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ş.Ü.'nün durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza anı ise arkadan gelen halk otobüsünddeki kameraya yansıdı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2023-05-16 12:16:18



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