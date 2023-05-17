Zonguldak'ta 30 maden çalışanı, facianın 13'üncü yılında anıldı



Ali Sencer ARSLAN/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta 17 Mayıs 2010'da yaşanan grizu patlamasında yaşamını yitiren 30 maden çalışanı, facianın 13'üncü yıl dönümünde dualarla anıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü'ne ait Karadon Yeni Servis Kuyusu'nda 2010 yılında yerin 540 metre altında meydana gelen patlamada; taşeron firmada çalışan 2 mühendis ile 28 işçi hayatını kaybetti. Ölen maden çalışanları için facianın 13'üncü yıl dönümünde, saat 07.45'te ocak önünde anma töreni düzenlendi. Törene TTK Genel Müdür Vekili Muharrem Kiraz, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, sendika yöneticileri ile maden işçileri katıldı. Kur'an-ı Kerim'in okunduğu törende maden işçilerine gül suyu ve mevlit şekeri ikram edildi.

'YAŞADIĞIMIZ SON KAZALAR OLSUN'

GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, "2010 yılında yaşadığımız elim kaza sonucu hayatlarını kaybeden kardeşlerimizi anmak için toplanmış bulunmaktayız. Tüm maden şehitlerimizin ve 2010 yılında kaybettiğimiz şehitlerimizin ruhlarına Fatiha okuyup, dua ettik. Hayatlarını kaybedenlere, şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine ve tüm milletimize tekrar başsağlığı diliyoruz. Rabbi'm böyle kazaları bir daha maden ve emek camiasına yaşatmasın. Yaşadığımız son kazalar olsun. Rabbi'm tüm emekçileri, tüm madencileri korusun, ayaklarına taş değdirmesin" dedi.

'ÖLÜM KAZALAR GÖRMEK İSTEMİYORUZ'

4 yıllık maden işçisi Abdurrahman Ekşi de "2019'dan beri birçok kaza gördüm. Ölümlü kaza da gördüm, bir tane abimi kaybettim. Burada 2010'da hayatını kaybeden abilerimiz için anma gerçekleştirdik. Hayırlara vesile olsun. Böyle ölümlü kazalar görmek istemiyoruz. Devletimizin ve milletimizin her zaman yanındayız. En son Amasra'daki ölümlü kazada yüreklerimiz buruk kaldı. Türkiye'nin her yerinde göreve gideriz. Yaparız, madenciyiz. Elimizden geleni ardımıza koymayız" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2023-05-17 09:07:27



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