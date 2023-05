Deprem bölgesinde görev yapan madencilerin fotoğrafları sergilendi

Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, Türkiye'nin tek kömür deneyim ocağını bünyesinde bulunduran Maden Müzesi'nde, deprem bölgesinde hayat kurtaran madencilerin fotoğrafları sergilendi. İlgi gören sergide konuşan maden teknikeri Sinan Durdu, "Enkazlarda madencilikle öğrendiğimiz çalışmaları yaptık. Onlar sayesinde girilmez denilen yerlerden canlar kurtardık" dedi.

'18 Mayıs Uluslararası Müze Günü' etkinlikleri kapsamında, Türkiye'nin ilk Maden Müzesi ve Kömür Deneyim Ocağı'nda 'Müzeler, Sürdürülebilirlik ve Refah' adlı program düzenlendi. Programda, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremde, bölgede kahramanca görev yapan madencilerin fotoğrafları sergilendi. Programa, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ile protokol üyeleri, madenciler ve bölge halkı katıldı. Madencilerin fotoğrafları, katılımcılardan ilgi gördü.

'ARTÇI DEPREMLER DEVAM EDERKEN ENKAZ ALTINA GELDİLER'

Programda konuşan depremzede üniversite öğrencisi Ayşe Betül Sarıkaya, depreme Hatay'da ailesiyle yakalandıklarını anlattı. Madencileri gördüğünde sevindiğini belirten Sarıkaya, "Madenciler, yüzlerce insanı kurtardılar. Halk gerçekten onlara müteşekkir. Halktan gelen bir sözü okuyacağım size. 'Cenazenin sahibi, malın sahibi, mülkün sahibi. Korkudan eve giremiyor, madenciler ne yüce insanlar, kendi kanının yapamadığını yapıyor. Hiçbir karşılık beklemeden canlarını ortaya koydular. Artçı depremler devam ederken enkaz altına geldiler. Bir can bir can dediler.' Bunun gibi birçok söz var elimde. Onlara minnettarız. Yengemi kurtaran, amcam ile kuzenimin cenazesine ulaşmamızı sağlayan, Zonguldak'ın, Kozlu'nun madencileri. Onlara ailem adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Depremden sonra ailesiyle Zonguldak'a yerleşen Petek Şanlıdağ, madencilerin hayat kurtarmak için mücadele ettiğini ifade ederek, "O zamanlarda beni en çok rahatlatan şey, maden işçilerinin oraya gitmiş olmasıydı. Çünkü her ne olursa olsun, işi ehline bırakmak lazım. Bu işin de ehli maden işçileriydi. Bu işi en iyi onlar yapabilirdi. Canları pahasına, gece gündüz demeden çalışan, aylarca ailesinin yanına gidemeyen, daha fazla can kurtarmak için durmadan çalışan maden işçilerimiz, iyi ki yanımızda oldunuz, iyi ki varsınız" diye konuştu.

'MADENCİLER OLARAK BURADAYIZ'

Madencilerin kömür kazarken yer altında edindiği tecrübeleri deprem bölgesinde kullandıklarını ifade eden maden teknikeri Sinan Durdu ise "Madencilik, zor bir meslek. Zor meslek olduğu için aldığımız eğitimler var. Bu eğitimler sayesinde deprem bölgesinde güzel işler yaptık. Enkazlarda madencilikle öğrendiğimiz çalışmaları yaptık. Onlar sayesinde girilmez denilen yerlerden canlar kurtardık. Yüzlerce can kurtardık, keşke binlerce çıkartabilseydik. İnşallah Allah bizlere böyle acılar yaşatmaz. Yaşatırsa da madenciler olarak bizler buradayız" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

