Sevgilinin azmettirmesiyle cinayet işlemekle suçlanan mühendis: Hedef gözetmedim



Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, sokakta tartıştığı sevgilisinin eski erkek arkadaşı Ali O.'yu (38) tabancayla yaralayıp, onun arkadaşı Serkan Albayoğlu'nu (42) öldüren tutuklu sanık mühendis Cihan Yurtbay (64), ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, "İki şahıs bana saldırdı, zorlanarak çantadan silahı aldım. Hedef gözeterek ateş etmedim" dedi. Azmettirdiği gerekçesiyle aynı ceza istemiyle tutuksuz yargılanan sevgilisi Aygün A. (25) ise "Jandarmaya haber verdim. Cihan'ı azmettirmedim" diye konuştu.

Olay, geçen yıl 24 Haziran'da, Çaycuma ilçesi Perşembe beldesinde meydana geldi. Aygün A., sevgilisi Cihan Yurtbay ile otomobille seyir halindeyken, başka otomobildeki eski sevgilisi Ali O. ve arkadaşı Serkan Albayoğlu'na camdan sarkıp küfür ve hakaret etti. Daha sonra taraflar otomobillerinden inip kavga etti. Aygün A. koşarak kaçtı, Yurtbay yumruk darbeleriyle yaralandı. Yurtbay, kavga sırasında otomobilinden silahını alıp Serkan Albayoğlu ve Ali O.'ya ateş etti. 2 kurşun isabet eden Serkan Albayoğlu öldü, 4 yerinden vurulan Ali O. ise yaralandı. Başından yaralanan Cihan Yurtbay, tedavi için gittiği hastanede gözaltına alınıp tutuklandı. Yakalanan Aygün A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cihan Yurtbay hakkında 'Kasten öldürme' ve 'Yaralama' suçlarından, Aygün A. için ise azmettirici olduğu suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi ve dava açıldı.

'TETİĞE BASMIŞ OLDUM'

Zonguldak 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Cihan Yurtbay SEGBİS ile katılırken, Aygün A. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Olay anında Aygün A.'nın kaçtığını, Serkan Albayoğlu ile Ali O.'nun kendisini tekme tokat dövüp kafasına içki şişesiyle vurduklarını söyleyen Cihan Yurtbay, "İki şahıs bana saldırdı, zorlanarak çantadan silahı aldım. Ben de o an tetiğe basmış oldum. Kaç el ateş ettim hatırlamıyorum. Mecburen tetiğe bastım" dedi.

'BUGÜNE KADAR HİÇ KAVGA ETMEDİM'

Serkan Albayoğlu ve Ali O.'ya isabet eden mermilerde nişan alıp almadığı sorulan sanık Yurtbay, "Ateş ettiğim sırada sırtım şoför kapısına doğru dönüktü. Arkamı görmeden elimi yukarı doğru kaldırıp arkaya doğru ateş ettim. Üzerimdeki kişi beni dışarı aldı. Orada da birisiyle boğuşmaya devam ettik. Kolumdan tuttuğu için orada da tetiğe bastım. Tek korkum silahı elimden almalarıydı. Vurulduklarını tedavi için hastaneye gittiğimde öğrendim. Hedef gözeterek ateş etmedim. Bugüne kadar hiç kavga etmedim" diye konuştu.

Ali O. ile eski sevgili olduğunu ve Serkan Albayoğlu'nu da çalıştığı yerden tanıdığını belirten Aygün A. ise olay anını anlatarak, "Serkan'ın arabaya yaklaşırken attığı içki şişesi Cihan'ın kafasına geldi. Sonra Ali gelip Cihan'ın yakasına yapıştı. Ben de o arada korkup kaçtım. Jandarmaya haber verdim. Cihan'ı azmettirmedim" dedi.

'ATIŞLARIN HEDEF GÖZETİLEREK YAPILDIĞI SABİTTİR'

Ali O.'ya 4 mermi girişi olduğunu belirten avukatı, "Oradan kaçmaya çalışırken arkadan gelen 3 kurşunla yaralanmıştır. Arkasından ateş edilmiştir. 3 kurşun da böylelikle vücudunu sıyırmıştır. Atışların hedef gözetilerek yapıldığı sabittir, her 2 sanığın da ayrı ayrı cezalandırılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Albayoğlu'nun ailesinin avukatı ise 2 sanıktan da şikayetçi olarak beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, Cihan Yurtbay'ın tutukluluk halinin devamına, Aygün A.'nın ise adli kontrol tedbirindeki imza şartının kaldırılmasına karar verdi. Duruşma, savcının mütalaa hazırlaması için süre verilip, ertelendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2023-05-20 10:40:32



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