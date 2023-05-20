Sevgilinin azmettirmesiyle cinayet işlemekle suçlanan mühendis: Hedef gözetmedim

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sevgilinin azmettirmesiyle cinayet işlemekle suçlanan mühendis: Hedef gözetmedim

DHA

Sevgilinin azmettirmesiyle cinayet işlemekle suçlanan mühendis: Hedef gözetmedim


Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, sokakta tartıştığı sevgilisinin eski erkek arkadaşı Ali O.'yu (38) tabancayla yaralayıp, onun arkadaşı Serkan Albayoğlu'nu (42) öldüren tutuklu sanık mühendis Cihan Yurtbay (64), ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, "İki şahıs bana saldırdı, zorlanarak çantadan silahı aldım. Hedef gözeterek ateş etmedim" dedi. Azmettirdiği gerekçesiyle aynı ceza istemiyle tutuksuz yargılanan sevgilisi Aygün A. (25) ise "Jandarmaya haber verdim. Cihan'ı azmettirmedim" diye konuştu.
Olay, geçen yıl 24 Haziran'da, Çaycuma ilçesi Perşembe beldesinde meydana geldi. Aygün A., sevgilisi Cihan Yurtbay ile otomobille seyir halindeyken, başka otomobildeki eski sevgilisi Ali O. ve arkadaşı Serkan Albayoğlu'na camdan sarkıp küfür ve hakaret etti. Daha sonra taraflar otomobillerinden inip kavga etti. Aygün A. koşarak kaçtı, Yurtbay yumruk darbeleriyle yaralandı. Yurtbay, kavga sırasında otomobilinden silahını alıp Serkan Albayoğlu ve Ali O.'ya ateş etti. 2 kurşun isabet eden Serkan Albayoğlu öldü, 4 yerinden vurulan Ali O. ise yaralandı. Başından yaralanan Cihan Yurtbay, tedavi için gittiği hastanede gözaltına alınıp tutuklandı. Yakalanan Aygün A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cihan Yurtbay hakkında 'Kasten öldürme' ve 'Yaralama' suçlarından, Aygün A. için ise azmettirici olduğu suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi ve dava açıldı.
'TETİĞE BASMIŞ OLDUM'
Zonguldak 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Cihan Yurtbay SEGBİS ile katılırken, Aygün A. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Olay anında Aygün A.'nın kaçtığını, Serkan Albayoğlu ile Ali O.'nun kendisini tekme tokat dövüp kafasına içki şişesiyle vurduklarını söyleyen Cihan Yurtbay, "İki şahıs bana saldırdı, zorlanarak çantadan silahı aldım. Ben de o an tetiğe basmış oldum. Kaç el ateş ettim hatırlamıyorum. Mecburen tetiğe bastım" dedi.
'BUGÜNE KADAR HİÇ KAVGA ETMEDİM'
Serkan Albayoğlu ve Ali O.'ya isabet eden mermilerde nişan alıp almadığı sorulan sanık Yurtbay, "Ateş ettiğim sırada sırtım şoför kapısına doğru dönüktü. Arkamı görmeden elimi yukarı doğru kaldırıp arkaya doğru ateş ettim. Üzerimdeki kişi beni dışarı aldı. Orada da birisiyle boğuşmaya devam ettik. Kolumdan tuttuğu için orada da tetiğe bastım. Tek korkum silahı elimden almalarıydı. Vurulduklarını tedavi için hastaneye gittiğimde öğrendim. Hedef gözeterek ateş etmedim. Bugüne kadar hiç kavga etmedim" diye konuştu.
Ali O. ile eski sevgili olduğunu ve Serkan Albayoğlu'nu da çalıştığı yerden tanıdığını belirten Aygün A. ise olay anını anlatarak, "Serkan'ın arabaya yaklaşırken attığı içki şişesi Cihan'ın kafasına geldi. Sonra Ali gelip Cihan'ın yakasına yapıştı. Ben de o arada korkup kaçtım. Jandarmaya haber verdim. Cihan'ı azmettirmedim" dedi.
'ATIŞLARIN HEDEF GÖZETİLEREK YAPILDIĞI SABİTTİR'
Ali O.'ya 4 mermi girişi olduğunu belirten avukatı, "Oradan kaçmaya çalışırken arkadan gelen 3 kurşunla yaralanmıştır. Arkasından ateş edilmiştir. 3 kurşun da böylelikle vücudunu sıyırmıştır. Atışların hedef gözetilerek yapıldığı sabittir, her 2 sanığın da ayrı ayrı cezalandırılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Albayoğlu'nun ailesinin avukatı ise 2 sanıktan da şikayetçi olarak beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, Cihan Yurtbay'ın tutukluluk halinin devamına, Aygün A.'nın ise adli kontrol tedbirindeki imza şartının kaldırılmasına karar verdi. Duruşma, savcının mütalaa hazırlaması için süre verilip, ertelendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN
2023-05-20 10:40:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zonguldak'ta yolcu treni otomobile çarptı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta yolcu treni otomobile çarptı
Trenin çarptığı otomobilin sürücüsü şans eseri yaralanmadı
YEREL HABERLER Trenin çarptığı otomobilin sürücüsü şans eseri ...
Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nın ikinci gününde 4 sıklette şampiyonlar belli oldu
YEREL HABERLER Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nın ikinci gününde ...
Deprem bölgesinde görev yapan madencilerin fotoğrafları sergilendi
YEREL HABERLER Deprem bölgesinde görev yapan madencilerin ...
Müzeler Günü'nde depremzede öğrencilerden "Vefa Panosu" ile madencilere teşekkür
YEREL HABERLER Müzeler Günü'nde depremzede öğrencilerden "Vefa ...
Cesetle selfie yapıp, paylaştı
YEREL HABERLER Cesetle selfie yapıp, paylaştı
Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, Zonguldak'ta başladı
YEREL HABERLER Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, Zonguldak'ta ...
İnternetten öğrendiği boncukla örme hobisini kanser tedavisi gören eşi için bıraktı
YEREL HABERLER İnternetten öğrendiği boncukla örme hobisini kanser ...
Zonguldak'ta evin penceresinden kaçan papağanı itfaiye yakaladı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta evin penceresinden kaçan papağanı ...
Zonguldak'ta başı kopmuş halde bulunan kişinin öldürülmesine ilişkin sanıklar hakim karşısında
YEREL HABERLER Zonguldak'ta başı kopmuş halde bulunan kişinin ...
Devrek'te kitap okuma etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Devrek'te kitap okuma etkinliği düzenlendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.