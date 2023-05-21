Cinsel istismara uğrayan Nisa Nur bebek öldü (2)



BEBEĞİN ABLASI DA İSTİSMARA UĞRAMIŞ

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Furkan Sevinç'in cinsel istismarına uğradıktan sonra hayatını kaybeden Nisa Nur (2) bebeğin ablası R.Ö.'nün (8) de daha önce cinsel istismara maruz kaldığı ortaya çıktı. Sevinç'in, olay günü de R.Ö.'ye istismarda bulunmayı hedeflediği, küçük kız annesiyle gidince, pedofili videolar izledikten sonra 2 yaşındaki bebeğe cinsel istismarda bulunduğu öğrenildi.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Çaycuma Cumhuriyet Savcılığı'nın talebi üzerine mahkeme tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıncaya kadar dosya hakkında yayın yasağı getirildi. Kararda şöyle denildi:

"Şüpheli tarafından cinsel istismara uğradığı, yine şüphelinin bu eylemine devamla yaşı küçük mağduru tasarlayarak öldürmeye teşebbüs ettiği, devam olunan soruşturma kapsamında mağdur Nisa Nur Ö.'nün ablası olan yaşı küçük R.Ö.'nün de benzer şekilde cinsel istismara uğradığı olayla ilgili olarak başkalarının şöhret ve haklarının toplum sağlığının ve ahlakının, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliğini ve toprak bütünlüğünün korunması, devlet sırlarının açıklanmasının veya suç işlenmesinin önlenmesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası kapsamında hakkında yazılı, görsel ve internet medyasında, sosyal medyada her türlü haber, röportaj. elestiri vb. yayın yapılmasının 5187 sayılı kanunun 3/2 maddesi gereğince yasaklanmasına karar verilmiştir." (DHA)

Ali Sencer ARSLAN/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Çaycuma Ali Sencer ARSLAN

2023-05-21 15:05:17



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