Cinsel istismara uğrayan bebeğin ölümünde tutuklu sayısı 5'e çıktı



Ali Sencer ARSLAN/ ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ta, Nisa Nur Ö. (2) adlı bebeğin Furkan Sevinç'in (25) cinsel istismarı sonrası ölümünde anne Meryem Ö. ile olayla ilgisi olduğu iddia edilen M.G., Ö.C. ve C.S. de tutuklandı. Soruşturmada Furkan Sevinç'le birlikte tutuklu sayısı 5'e çıkarken, gözaltındaki 2 şüphelinin sorgusu ise sürüyor.

Olay, 18 Mayıs'ta, Çaycuma ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Furkan Sevinç, geceyi anne Meryem Ö.'ye ait evde geçirdi. Ertesi gün Meryem Ö., 8 yaşındaki kızını alıp markete gitti. Bu sırada evde olan Nisa Nur bebek, Furkan Sevinç'in cinsel istismarına maruz kaldı. Bebek bayıldı. Furkan Sevinç, bebeği ayıltamadı. Bebek kendine gelmeyince Sevinç, yürüyerek hastaneye götürdü. Furkan Sevinç, burada kendisini bebeğin dayısı olarak tanıtıp, nöbet geçirdiğini öne sürdü. Doktor muayenesinin ardından bebeğin cinsel istismara maruz kaldığı anlaşılınca Sevinç yakalandı. Furkan Sevinç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ABLASI DEVLET KORUMASINDA

Nisa Nur bebek hastanede hayatını kaybetti. Nisa Nur bebeğin ablası R.Ö.'nün de daha önce cinsel istismara maruz kaldığı ortaya çıktı. R.Ö., devlet korumasına alınıp sevgi evine yerleştirildi. Genişletilen soruşturmada Meryem Ö. ve olayla ilgili olduğu iddia edilen M.G., Ö.C., C.S. ve ismi açıklanmayan 2 kişi daha gözaltına alındı. Çaycuma Cumhuriyet Savcılığı'nın talebi üzerine mahkeme tarafından, yürütülen soruşturma tamamlanıncaya kadar dosya hakkında yayın yasağı getirildi

Soruşturma kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanan Meryem Ö. ile olaya karıştığı düşünülen M.G., Ö.C. ve C.S. adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 4 kişi tutuklandı. Furkan Sevinç'le birlikte tutuklananların sayısı ise 5'e çıktı. Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 2 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Çaycuma Ali Sencer ARSLAN

2023-05-22 13:27:05



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