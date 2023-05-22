Kendisine tokat atanı pompalı tüfekle vurdu



Sinan KABATEPE/ EREĞLİ, (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ta, Şenol Ö., bir süre önce yaşadıkları tartışmada kendisine tokat atan İsmail Hakkı E.'yi (64), bugün kahvehanede otururken pompalı tüfekle vurup yaraladı. Kaçan Şenol Ö. aranıyor.

Olay, saat 15.30 sıralarında, Ereğli ilçesi Elmatepe Mahallesi Yeni Çağlar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce İsmail Hakkı E., tartıştığı ve mahalleden tanıdığı Şenol Ö.'ye tokat attı. Olay, büyümeden sonlandı. Şenol Ö., bugün ise kahvehanede oturan İsmail Hakkı E.'ye, pompalı tüfekle ateş açtı. İsmail Hakkı E., sol ayağı ve sağ diz kapağına isabet eden fişeklerle yaralandı. Şenol Ö., olayın ardından kaçarken, kahvehanedekiler, durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlıkçıların ilk müdahalede bulunduğu İsmail Hakkı E., özel hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Hastanede ilk ifadesi alınan İsmail Hakkı E., Şenol Ö.'ye bir süre önce çıkan tartışma sonrası tokat attığını ve bunun intikamını almak için kendisini vurmuş olabileceğini söylediği öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2023-05-22 17:16:40



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