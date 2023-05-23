Zonguldak'ta ayrıldığı kadını bıçaklayan şüpheli adliyede



Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde ayrıldığı Buket Y.'yi (49) evinin önünde 6 bıçak darbesi ile ağır yaralayan Murat Dursun P. (51), adliyeye sevk edildi.

Olay, dün sabah Fatih Sitesi mevkisinde meydana geldi. Murat Dursun P., 4 yıl dini nikahla birlikte yaşadığı, bir süre önce de ayrıldığı Buket Y.'nin evinin önüne gitti. Murat Dursun P., burada Buket Y.'nin otomobilinin lastiklerini kesti. İkili daha sonra tartışmaya başladı. Çıkan kavgada Murat P., Buket Y.'yi 6 bıçak darbesiyle yaralayıp, kaçtı. Buket Y., sağlık ekiplerince Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

POLİS YAKALADI

Kaçan Murat Dursun P. de dün polis ekiplerince Kilimli ilçesinde yakalandı. Murat Dursun P., polisteki ifadesinde; Buket Y.'nin aynı binadaki N.U. ile ilişki yaşadığını öğrendiğini söyleyerek, "Verdiğim paraları ve aldığım eşyaları geri istememe rağmen vermedi. Emniyete dilekçe yazarak eşyalarımı geri istedim ama sonuç alamadım. N.U. ile yaptığım görüşmede bana Buket'in cinsel içerikli videolarını ve mesajlarını gösterdi" dedi.

Şüpheli, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Burada görüntü alan gazetecilere de Murat Dursun P. "Az bile yaptım az. Benim ekmeğimi yiyip, benim arabam ile namussuzluk yaptı. Pişman değilim" dedi. Öte yandan ağır yaralanan Buket Y.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Aytaç ÖZTÜRK

2023-05-23 12:03:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.