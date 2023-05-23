Zonguldak'ta ayrıldığı kadını bıçaklayan şüpheli adliyede (2)

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TUTUKLANDI

Zonguldak´ın Kozlu ilçesinde ayrıldığı Buket Y.'yi evinin önünde 6 bıçak darbesi ile ağır yaralayan Murat Dursun Parlak, savcılık ifadesi sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Hastanede tedavisi süren Buket Y.'nin hayati tehlikeyi atlattığı, servise alındığı bildirildi. (DHA)

Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK DHA DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN Aytaç ÖZTÜRK

2023-05-23 16:21:49



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