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Ali Sencer ARSLAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK´ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesesi´nde çalışan madenciler yangın tatbikatı yaptı. Tatbikatta olası bir yangında yapılması gerekenler uygulamalı olarak TTK personeline gösterildi.

TTK Üzülmez Müessesesi´nde 16.00-24.00 vardiyasında yangın tatbikatı yapıldı. Saat 21.30´da siren sesleriyle başlayan tatbikata maden işçileri katıldı. Yeraltında çalışan işçiler siren sesleriyle birlikte maden ocaklarını tahliye ederek ocaktan dışarıya çıktı. Oksijenli Ferdi Kurtarıcı (OFK) maskelerin ve son teknoloji ile donatılan gaz maskelerinin kullanıldığı tatbikatta tam başarı sağlandığı belirtildi.

Üretim Başmühendisi Melih Özer, tatbikata tam kadro katılım sağlanmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Gerekli hassasiyeti gösterdiğiniz için teşekkür ederiz" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2023-05-24 00:01:55



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