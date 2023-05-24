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Belediye meclis üyesine silahlı saldırıda tahliye kararı

DHA

Belediye meclis üyesine silahlı saldırıda tahliye kararı


Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesi Belediye Meclis Üyesi Murat Birinci'nin iş yerinin önünde uğradığı saldırıda yaralanmasına ilişkin davada, silahı ateşlediği belirtilen Mertcan İ. (19), olay tarihinde 18 yaşından küçük olduğu ve yasalara göre tutukluluk süresini doldurduğu gerekçesiyle tahliye edildi. 
Kozlu İlçe Belediye meclis üyesi de olan iş insanı Murat Birinci, 26 Eylül 2021'de iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Tedavisi sonrası taburcu edilen Birinci, şikayetçi oldu. Birinci'nin husumetli olduğu aileden 4 şüpheli, gözaltına alındı. Silahı ateşlediği iddia edilen Mertcan İ. ile onu azmettirdiği öne sürülen amcası Emircan İ., babası Ercan İ. (45) ve ağabeyi Demircan İ. (23), tutuklandı. Mertcan İ. hakkında 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan, diğer sanıklar içinse azmettirme iddiasıyla 20 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı. Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sırasında Emircan İ. tahliye edildi, ancak başka suçtan yakalanıp yine tutuklandı.
'CEZA VERİLSE DAHİ GEREKEN SÜREYİ YATTIK'
Son görülen duruşmaya Murat Binici ile Emircan İ. katılmazken, diğer sanıklar SEGBİS aracılığıyla hazır bulundu. Demircan İ., ailesindeki erkeklerin hepsinin tutuklu olduğunu belirterek, "Başkanım, Allah rızası için birimizden birini bırakın. Dışarıda kimse kalmadı. Aslında benim bir suçum yok. Yeni evlendim, karım da mahkeme salonunda, izliyor. Tahliyemi istiyorum" dedi.
Ercan İ. de oğlunu suça azmettirmediğini anlatarak, "Dosyada tutukluluk halimin devamını gerektirecek bir delil yoktur. Tutuklulukta geçen süremiz dikkate alındığında; bize ceza verilse dahi kapalı ceza infaz kurumunda gereken süreyi yattık. Tahliyemi istiyorum, ailem mağdur" diye konuştu.
'BİRİ VEYA BABAM BENİ BU SUÇA AZMETTİRMEDİ'
Mertcan İ. ise savunmasında, "Her seferinde dedim, öldürme kastım yoktu. Yaralamak için ateş ettim. Biri veya babam beni bu suça azmettirmedi. Öyle bir şey söylese dahi ben yapmam. Pişmanım, dışarıda kimsemiz kalmadı" ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan Mertcan İ.'nin yasalara göre, tutukluluk süresini doldurduğunu belirterek tahliyesine kararı verdi. Demircan İ. ile Ercan İ.'nin tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, şikayetçinin sağlık durumuna ilişkin adli tıp raporu isteyerek duruşmayı erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN
2023-05-24 12:07:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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