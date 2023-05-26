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2 kız çocuğuna cinsel istismar davasında 23 sanığa 383 yıl ceza

DHA

2 kız çocuğuna cinsel istismar davasında 23 sanığa 383 yıl ceza


Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta 14 ve 16 yaşlarındaki 2 kız çocuğunu fuhşa sürükledikleri ve cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla yargılanan 12'si tutuklu, 23 sanık hakkında toplam 383 yıl 29 gün hapis cezası verildi. Dosya kapsamında 12 tutuklu sanıktan 5´i tahliye edildi, 1 sanık ise hükümle birlikte tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl nisan ayında 14 ve 16 yaşındaki iki kız çocuğunun fuhşa sürüklendiği ve cinsel istismara maruz kaldığı ihbarı üzerine operasyon yaptı. Operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden 14'ü tutuklandı.
23 şüpheli hakkında Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde dava açıldı. Sanıklardan 2'si mahkeme aşamasında tahliye edildi. Önceki duruşmalarda sanıklar, kız çocuklarının yaşlarını büyük söylediklerini ve 18 yaşından büyük göründüklerini öne sürdü.
Sanıklar, davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, sanıklardan küçük kızları fuhşa yönlendirdikleri belirtilen üniversitesi öğrencisi Hazalnaz Kızılırmak ile Nazlıcan Bağlasan´a 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve insan ticareti' suçlarından 33 yıl 14'er ay hapis cezası verdi. Erdinç Yalçın, Cihan Ermiş, Yıldıray Durmaz hakkında ise 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 23 yıl 1 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı. 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve hürriyetten yoksun kılma' suçunu işlediği sabit görülen Oğuzhan Kaya'ya bu suçlardan 19 yıl hapis cezası verildi. Nuri Karaaslan ise 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve hürriyetten yoksun kılma' suçundan 23 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aldı. Hazalnaz Kızılırmak, Nazlıcan Bağlasan, Erdinç Yalçın, Cihan Ermiş, Yıldıray Durmaz, Oğuzhan Kaya ve Nuri Karaaslan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 20 yıl hapis cezası verilen Volkan Vardan ise hükümle birlikte tutuklandı. Tutuklu sanıklara toplamda 199 yıl 10 ay hapis cezası verildi.
5 SANIK TAHLİYE EDİLDİ
Tutuklu 12 sanıktan 5'i ceza alıp, tutuklu bulundukları süre göz önüne alınarak tahliye edildi. Tutuksuz bulunan ve tahliye edilen sanıklar ise toplamda 183 yıl 2 ay 29 gün hapis cezasına çarptırıldı.
8'i tutuklu 23 sanık hakkında 'Çocuğun nitelikli ve sarkıntılık düzeyinde cinsel istismarı', 'Kişiyi hürriyetten yoksun bırakmak' ve 'İnsan ticareti' gibi suçlardan toplam 383 yıl 29 gün hapis cezası verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN
2023-05-26 13:01:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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