Elindeki tüfek ateş alınca boynundan vurulup öldü

Ali Sencer ARSLANAytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta arkadaşlarıyla birlikte otururken elindeki pompalı tüfeğin ateş aldığı öne sürülen Erdoğan Hasret (45), boynuna isabet eden saçmalarla yaşamını yitirdi.
Olay, öğle saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi Fevzipaşa Sokak´taki bir iş hanında meydana geldi. İddiaya göre Erdoğan Hasret arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra kendisine ait pompalı tüfeği eline aldı. Tüfeğin bir anda ateş almasıyla boynundan yaralanan Erdoğan Hasret, kanlar içinde yere yığıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Hasret'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay sırasında Hasret'in yanında bulunan A.Ç., polis ekiplerine, arkadaşının silahla oynadığını, boş sandığını ancak ateş alıp yaralandığını anlattı. Bu sırada fenalaşan A.Ç., ambulansla hastaneye götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Hasret'in cansız bedeni, Atatürk Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN
2023-05-26 16:38:17
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