Köy evlerinden hırsızlık olayında 3 gözaltı daha

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde 5 kişinin tutuklandığı 12 farklı köy evinden hırsızlık olayında 3 kişi daha jandarma tarafından yakalandı. Şüpheliler, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15 Mayıs´ta ilçeye bağlı Kaymaklar, Sofular, Ketenciler, Kızılca, Emirali köylerinde 12 farklı evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şüphelilerin köy evlerinden 3 kesim motoru, 1 tırpan motoru, 1 havalı tüfek, 2 pompalı tüfek ve 2 televizyon çaldığı tespit edildi. Ekipler, 5 şüphelinin kimliklerini tespit edip, harekete geçti. Jandarma, G.B., İ.D., T.A., O.T. ve Y.H.'yi operasyonla yakaladı. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olayın ardından soruşturmayı genişleten jandarma ekipleri, 3 kişinin daha olayla bağlantısı olduğunu tespit etti. Kimlikleri belirlenen 3 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı. Y.H.İ., T.O. ve T.Ç., jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE
2023-05-26 17:43:27
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