Köy evlerinden hırsızlık olayında 3 gözaltı daha



Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde 5 kişinin tutuklandığı 12 farklı köy evinden hırsızlık olayında 3 kişi daha jandarma tarafından yakalandı. Şüpheliler, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15 Mayıs´ta ilçeye bağlı Kaymaklar, Sofular, Ketenciler, Kızılca, Emirali köylerinde 12 farklı evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şüphelilerin köy evlerinden 3 kesim motoru, 1 tırpan motoru, 1 havalı tüfek, 2 pompalı tüfek ve 2 televizyon çaldığı tespit edildi. Ekipler, 5 şüphelinin kimliklerini tespit edip, harekete geçti. Jandarma, G.B., İ.D., T.A., O.T. ve Y.H.'yi operasyonla yakaladı. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayın ardından soruşturmayı genişleten jandarma ekipleri, 3 kişinin daha olayla bağlantısı olduğunu tespit etti. Kimlikleri belirlenen 3 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı. Y.H.İ., T.O. ve T.Ç., jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2023-05-26 17:43:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.