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Ali Sencer ARSLANCüneyt ÖZFİDAN/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, maden işçilerinden oluşan Türkiye'nin ilk ve tek 'madenci korosu', Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında konser verdi.

Zonguldak Limanı´nda Cumhurbaşkanlığı ve Emine Erdoğan himayelerinde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinin kapanış programı olarak Türkiye´nin ilk ve tek madenci korosu konser verdi. Konserde vatandaşlar keyifli anlar yaşarken şarkılara dans ederek ve alkışlarla eşlik etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2023-05-26 19:35:44



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