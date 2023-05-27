Köy evlerinden hırsızlık olayında 3 gözaltı daha (2)

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TUTUKLANDILAR

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 12 farklı evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen Y.H.İ., T.O. ve T.Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 8 oldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Sinan KABATEPE

2023-05-26 23:59:12



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