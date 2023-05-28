Gelinlik ve damatlıkla oy kullandılar



Ali Sencer ARSLANAytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, Gizem Yirmibeş (27) ve Çelik Öztürk (27) çifti, nikah günlerine denk gelen Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında, gelinlik ve damatlıkla oy kullandı.

Nikah tarihleri Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasına denk gelen Gizem Yirmibeş ve Çelik Öztürk çifti, hazırlıklarını tamamladıktan sonra Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu'na geldi. Gelinlik ve damatlıkla sınıfa çıkan çifte, okuldakiler ilgi gösterdi. 1197 numaralı sandıkta oy kullanan çiftten Çelik Öztürk, gelinlik ve damatlıkla oy kullanmanın güzel bir anı olduğunu söyleyerek, "Ülkemiz için hayırlı olsun, hangisi hayırlıysa o kazansın. İkinci tur bizim düğünümüze denk geldi. Biz de vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Biraz heyecan var, hayırlısı olsun. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN Aytaç ÖZTÜRK

2023-05-28 16:40:27



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