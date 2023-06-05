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Kadınları fuhşa sürükleyen 9 sanığa 147 yıla kadar hapis istemi - Yeniden

DHA

Kadınları fuhşa sürükleyen 9 sanığa 147 yıla kadar hapis istemi - Yeniden


Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK (DHA)- ZONGULDAK'ta, kadınları fuhşa sürükledikleri iddiasıyla 9 sanık hakkında toplam 147 yıla kadar hapis cezasının istendiği iddianame Zonguldak 2´nci Asliye Ceza Mahkemesi´nce kabul edildi. 49 yıla kadar hapis cezası istenen Servet A.´nın (47), "Bana kadın soranlara telefonumdaki kadınların fotoğraflarını gösterdim, istediğinin numarasını verdim. Bunun karşılığında ise 50 ile 200 lira arası para aldım" ifadeleri iddianamede yer aldı. 
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, geçen ocak ayında, fuhuş soruşturması kapsamında Servet A., Hatice Ç., Şerafettin K. ve Şevket K.´nin telefonlarını dinlemeye, sinyal bilgilerini de incelemeye aldı. İncelemelerin ardından şüphelilerin, yaşları 19 ile 48 arasında değişen 8 kadını fuhşa sürüklediği, teşvik ettiği, fuhuş amacıyla yer temini ve fuhşu kolaylaştırıldığı tespit edildi, operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 9 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Hatice Ç., Şerafettin K., Servet A. ve Şevket K. tutuklandı. M.B., B.E., B.C., O.A., T.I. ise serbest bırakıldı. 27 Ocak´ta tutuklanan sanıklar 23 Şubat´ta yapılan itiraz üzerine tahliye edildi. Soruşturma kapsamında tutuklu sanık kalmadı.
İDDİANAME HAZIRLANDI
Soruşturmayı tamamlayan Cumhuriyet Başsavcılığı 9 kişi hakkında `zincirleme şekilde bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek´ suçlamasıyla iddianame hazırladı. 2´nci Asliye Ceza Mahkemesinin kabul ettiği iddianamede, 9 sanık hakkında toplam 147 yıla kadar hapis cezası istendi.
'50 LİRA İLE 200 LİRA ARASI PARA ALDIM'
İddianameye göre 49 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Servet A.´nın "Bana kadın soranlara telefonumdaki kadınların fotoğraflarını gösterdim, istediğinin numarasını verdim. Bunun karşılığında ise 50 ile 200 lira arasında para aldım" dedi..
2 EMLAKÇI YER TEMİN ETMEKTEN YARGILANIYOR
Fuhşa yer temini suçundan dava açılan tutuklanmayan emlakçılar M.B. ve B.E.´nin de ifadelerine iddianamede yer verildi. Emlakçı B.E., "Ben kendiminkilerle iki kişinin günlük kiralık evleriyle ilgileniyorum. Temizliklerini yapıp anahtarları müşterilere veriyorum. M.B.´nin evleriyle de ilgileniyorum ve karşılığında para alıyorum. Bazen Hatice Ç.´nin erkeklere `parayı ibanıma atarsın´ dediğini duydum fakat ne için para istediğini bilmiyordum. Ben fuhuş için yer temin etmedim. Ama Hatice Ç.´nin daireye fuhuş amaçlı geldiğini tahmin ettim fakat tam olarak anlayamadım" dedi. Diğer emlakçı M.B. ise günlük kiralık ev işi yaptığını ancak fuhuş olayını bilmediğini söyledi. 
'YER TEMİNİ İÇİN PARA ALMAZDI, İLİŞKİ İSTİYORDU'
İddianamede, H.K. (21) isimli kadının "Ben yaklaşık 1 senedir bu işi yaptım. Gittiğim hemen hemen tüm müşterileri Servet A. ayarlardı. Yeri de o ayarlardı. Benden ilişki ayarlama ve yer temini için para almazdı ancak her hafta sonu kendisi ile ilişkide bulunmamı istiyordu. Servet´in bu işten 200 lira ücret aldığını biliyorum. Bu işi M.B.´den kiraladığımız evlerde yapıyorduk. Evi bazen müşteriler bazen de Servet A. ayarlıyordu. Evi kiraladığımız kişiler ilişkiye girileceğini biliyordu"  ifadeleri de yer aldı.
Sanıklar, ileriki günlerde Zonguldak 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN
2023-06-05 11:04:13

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