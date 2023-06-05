Çatalağzı belde belediyesine saldırı; o anlar kamerada (2)

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



2 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Zonguldak´ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde belediye binasına girip, belediye başkanının kendilerine iş bulmadığını öne sürerek, ellerindeki levye ve demir sopalarla makam odasının camlarını kıran Eşref Ç. ve Muhammet Ö., adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adliyeye getirildikleri sırada, "İşsiziz iş versinler" dedi. (DHA)

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Aytaç ÖZTÜRK

2023-06-05 14:47:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.