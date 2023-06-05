Çatalağzı belde belediyesine saldırı; o anlar kamerada (2)

2 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Zonguldak´ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde belediye binasına girip, belediye başkanının kendilerine iş bulmadığını öne sürerek, ellerindeki levye ve demir sopalarla makam odasının camlarını kıran Eşref Ç. ve Muhammet Ö., adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adliyeye getirildikleri sırada, "İşsiziz iş versinler" dedi. (DHA)
Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Aytaç ÖZTÜRK
2023-06-05 14:47:53
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