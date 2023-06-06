'Depremzedeyim' diyerek sahte akıllı saat ve kulaklıkları satan şüpheli tutuklandı (2)

TUTUKLANDI
Zonguldak´ta, `depremzedeyim´ diyerek sahte akıllı saat ve kulaklık sattığı iddia edilen Hakan Sülükçü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN
2023-06-06 17:50:56
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