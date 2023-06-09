Yolcu otobüsünün çarptığı otomobildeki 2 kuzen hayatını kaybetti, 2 yaralı (2)

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KUZENLER TOPRAĞA VERİLDİ

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, gece saatlerinde, yolcu otobüsünün çarptığı otomobilde hayatını kaybeden lise öğrencisi Resul Baş ve kuzeni Göksel Baş'ın cenazeleri, ilçeye bağlı Sandallar köyüne getirildi. Kuzenler için cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Kuzenlerin yakınları, cenazede güçlükle ayakta durabildi. Kur'an-ı Kerim ve duaların okunmasının ardından iki kuzen, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazeye çok sayıda kişi katıldı. (DHA)

Yeliz ALAGÖZ/ ÇAYCUMA, (Zonguldak), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Çaycuma Ali Sencer ARSLAN Yeliz ALAGÖZ

2023-06-09 15:38:36



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