Belediye otobüsünde unutulan 1700 dolar, sahibi bulunup, teslim edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediye otobüsünde unutulan 1700 dolar, sahibi bulunup, teslim edildi

DHA

Belediye otobüsünde unutulan 1700 dolar, sahibi bulunup, teslim edildi


Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK´ta özel halk otobüsü şoförü Hüseyin Küçük, otobüste unutulan 1700 doları zabıtaya teslim etti. Para, teknik inceleme sonucu sahibi olduğu belirlenen yabancı uyruklu Khaldoon Israel isimli engelli kadına verildi.
Dün öğle saatlerinde kent merkezinden bir alışveriş merkezine sefer düzenleyen özel halk otobüsünde bir poşet unutulduğunu fark eden yolcular, sürücü Hüseyin Küçük´e haber verdi. Küçük, seferini tamamlayınca poşeti inceledi ve içinde 1700 dolar para olduğunu gördü. Sürücü, bulduğu parayı tutanak tutarak zabıta ekiplerine verdi. Özel halk otobüslerinin kart sistemi ve güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, 1700 doların sahibini otobüse binerken kullandığı engelli kartından tespit etti. Para, yabancı uyruklu Khaldoon İsrael isimli engelli kadına teslim edildi.
Halk otobüsü şoförü Hüseyin Küçük, "Bir bayan arkadaşımız engelli olduğu için arka kapıdan binmişti. Araba durunca yolcu alırken öne doğru çıktı. O esnada poşetini düşürmüş. İniş yaparken kart basmak için ön tarafa geldi. Önden inince poşeti arkada unuttu. En son yolcu inerken bana `Kaptan, biri poşet unutmuş´ dedi. Poşetin içinde bir poşet daha vardı. İçinden 1700 dolar para çıktı. Biz zabıtaya teslim ettik" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN
2023-06-09 17:59:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yolcu otobüsünün çarptığı otomobildeki 2 kuzen hayatını kaybetti, 2 yaralı (2)
YEREL HABERLER Yolcu otobüsünün çarptığı otomobildeki 2 kuzen ...
Devrek'te evde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Devrek'te evde çıkan yangın söndürüldü
YOLCU OTOBÜSÜNÜN ÇARPTIĞI OTOMOBİLDEKİ 2 KUZEN HAYATINI KAYBETTİ, 2 YARALI  
YEREL HABERLER YOLCU OTOBÜSÜNÜN ÇARPTIĞI OTOMOBİLDEKİ 2 KUZEN ...
Yolcu otobüsünün çarptığı otomobildeki 2 kuzen hayatını kaybetti, 2 yaralı
YEREL HABERLER Yolcu otobüsünün çarptığı otomobildeki 2 kuzen ...
Zonguldak'ta yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı ...
Zonguldak'tan kısa kısa
YEREL HABERLER Zonguldak'tan kısa kısa
Zonguldak'ta kayıp gencin silahla öldürülmüş bulunmasına ilişkin davada sanığa 25 yıl hapis
YEREL HABERLER Zonguldak'ta kayıp gencin silahla öldürülmüş ...
Milli kick boksçu Havvanur Velioğlu'nun yeni hedefi gençlerde dünya şampiyonluğu
YEREL HABERLER Milli kick boksçu Havvanur Velioğlu'nun yeni hedefi ...
Arkadaşını öldürüp, ormanda arama çalışmalarına katılan sanığa 'iyi hal' indirimi ile 25 yıl hapis
YEREL HABERLER Arkadaşını öldürüp, ormanda arama çalışmalarına ...
Zonguldak'ta kurallara uymayan sürücüler cezadan kaçamadı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta kurallara uymayan sürücüler cezadan ...
Uzmanından hastalık habercisi olabilen ağız kokusunu dikkate alma çağrısı
YEREL HABERLER Uzmanından hastalık habercisi olabilen ağız kokusunu ...
Zonguldak'tan kısa kısa
YEREL HABERLER Zonguldak'tan kısa kısa
Kıbrıs gazisi memleketi Zonguldak'ta son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kıbrıs gazisi memleketi Zonguldak'ta son yolculuğuna ...
ZONGULDAK MERKEZLİ 9 İLDE TARİHİ ESER OPERASYONU: 20 GÖZALTI
YEREL HABERLER ZONGULDAK MERKEZLİ 9 İLDE TARİHİ ESER OPERASYONU: 20 ...
Zonguldak merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu: 20 gözaltı
YEREL HABERLER Zonguldak merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu: 20 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.