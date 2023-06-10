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2 kişinin öldüğü kazada otomobil sürücüsü alkollü çıktı

DHA

2 kişinin öldüğü kazada otomobil sürücüsü alkollü çıktı


Ali Sencer ARSLANYeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK´ın Çaycuma ilçesinde kuzenler Resul Baş (19) ve kuzeni Göksel Baş´ın (22) yaşamını yitirdiği kazada, otomobile çarpan yolcu otobüsünün şoförü Ahmet K. yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Otomobil sürücüsü Göksel Baş'ın 203 promil alkollü olduğu öğrenildi.
Kaza, 9 Haziran günü saat 03.00 sıralarında Çaycuma ilçesi Perşembe beldesi yol ayrımında meydana geldi. Bartın´dan Ankara yönüne giden Ahmet K. yönetimindeki 41 FM 830 plakalı yolcu otobüsü, Göksel Baş yönetimindeki 34 BP 566 plakalı otomobile sağdan çarptı. Otobüs, yol kenarındaki restorana çarparak durabildi. Kazada otomobildeki Resul Baş, olay yerinde kuzeni olan sürücü Göksel Baş ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Otobüsteki 2 yolcu ise hafif yaralandı. Yolcular kendileri için gelen bir başka otobüs ile seyahatlerine devam etti.
Kazanın ardından gözaltına alınan otobüs şoförü Ahmet K. çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı şartı ile serbest bırakıldı.
ARAÇTA BİRA ŞİŞELERİ BULUNDU
Otomobil sürücüsü Göksel Baş'ın 203 promil alkollü olduğu tespit edildi. Otomobilin içerisinde de bira şişeleri bulundu.
Kazada yaşamını yitiren Resul Baş ve Göksel Baş, Sandallar köyünde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşı ve dualar ile toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Çaycuma Ali Sencer ARSLAN Yeliz ALAGÖZ
2023-06-10 13:24:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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