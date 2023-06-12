Hafif ticari araç takla attı: 5 yaralı

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Sinan KABATEPE/ EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan hafif ticari araçta aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde EreğliZonguldak karayolunun Tepe Park mevkisinde meydana geldi. Zonguldak istikametine gitmekte olan A.Ö. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü ile birlikte eşi G.Ö., oğlu Y.Ö., kızı N.Ö.D. ve torunu A.D. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2023-06-12 21:40:19



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