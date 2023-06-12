Gezmek için çıktığı dağda mahsur kalan çocuk kurtarıldı

Sinan KABATEPE/ EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, gezmek için çıktığı dağda mahsur kalan 14 yaşındaki M.H.Ö., itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, akşam saatlerinde Uzun Mehmet Mahallesi´nde meydana geldi. M.H.Ö., gezinti için evinin yakınındaki dağa çıktı. M.H.Ö., bir süre sonra aniden bastıran yağmur nedeniyle dağda mahsur kaldı. Telefonla ailesine ulaşan M.H.Ö., mahsur kaldığını söyledi. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, mahsur kalan çocuğu kurtardı. Olaydan yara almadan kurtarılan ve sağlık ekiplerinin kontrolünden geçirilen M.H.Ö., ailesine teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE
2023-06-12 21:58:52
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