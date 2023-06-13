Düğün sonrası silahlı kavgada katil zanlısının evi ateşe verildi



Ali Sencer ARSLANAytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK´ta düğün sonrası havaya ateş açma tartışmasında silahla yaralandıktan sonra Akın Kaçmak´a ateş ederek öldürdüğü iddia edilen Mertcan K.´nın (19) oturduğu evin 3 ayrı giriş kapısının çevresinde bulunan dolaplar ile ayakkabılar, kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi. Alevler eve sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

11 Haziran´da Karaelmas Mahallesi Alsancak Caddesi üzerinde düğünden sonra yapılan eğlencede sokakta havaya ateş açan Akın Kaçmaz, kendisini uyaran Mertcan K.´yı silahla sol bacağından vurarak yaraladı. Yaralanmasının ardından belindeki tabancayı çıkaran Mertcan K., ateş açarak Akın Kaçmak´ı vurdu. Yaralananların yakınları arasında da arbede çıktı. Bu esnada Akın Kaçmak´ın kardeşi O.K. de yanağını delip geçen kurşun ile yaralandı. Atatürk Devlet Hastanesi´nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Akın Kaçmak, dün Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Mertcan K. ve O.K.´nın ise hastanelerdeki tedavileri devam ediyor.

Olayın ardından can güvenliklerinden endişe duyan Mertcan K.´nın ailesi ve yakınları şehir dışına kaçtı. Mertcan K.´nın ailesinin yaşadığı Karaelmas Mahallesi´ndeki 3 giriş kapısı bulunan evleri, bugün öğlen saatlerinde ateşe verildi. Kapıların önünde bulunan dolap ve ayakkabılar yanarken dumanı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler evin içine geçmeden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürdü. Kundaklama ihtimali üzerinde duran polis ekipleri soruşturma başlatarak şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Evin çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi alarak nöbet tutmaya başladı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN Aytaç ÖZTÜRK

2023-06-13 18:30:19



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