Zonguldak'ta 1 milyon TL haksız kazanca 2 gözaltı



Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK (DHA)ZONGULDAK'ta çek, senet imzalatıp, icra ya da temlik yolu ile 1 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirlenen 2 şüpheli, gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, dün 'Paravan' adı verilen operasyon kapsamında 4 adrese baskın yaptı. 5 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde çok sayıda borç senedi, çek, icra ve temlik evrakı ele geçirildi. 3 şüpheli serbest bırakılırken, Ahmet D. (49) ile Teyfik T. (65) 'tefecilik' suçlaması ile adliyeye sevk edildi. 2 şüphelinin çek, senet imzalatıp, icra ya da temlik yolu ile 1 milyon TL haksız kazanç elde ettiği, temlik işlemlerini ise eşleri vasıtası ile yaptıkları belirlendi. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2023-06-14 12:21:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.