Zonguldak'ta 1 milyon TL haksız kazanca 2 gözaltı (2)

Sosyal medyada büyük tepki çekti! Bu nasıl eziyet? İşte ifadeleri!

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1´i SERBEST, DİĞERİNE EV HAPSİ

Zonguldak'ta çek, senet imzalatıp, icra ya da temlik yolu ile 1 milyon TL haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden Teyfik T.(65) mahkemece serbest bırakılırken, Ahmet D.´ye (49) ise ev hapsi verildi.(DHA)

Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2023-06-14 15:57:45



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