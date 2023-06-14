Vatandaşa kaba davranan pazarcının tezgahı 1 ay kapatıldı

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Cem SÜRMENELİ/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK´ın Alaplı ilçesinde bir müşteriye kaba davranışta bulunduğu iddia edilen pazarcının tezgahı belediye encümeni kararıyla 1 ay süreyle kapatıldı. Şerit çekilerek kapatılan tezgaha, "Bu tezgah sahibi müşteriye kaba davrandığından dolayı 1 ay süre ile kapatılmıştır" yazılı levha konuldu.

Alaplı ilçesinde, çarşamba günleri kurulan kapalı pazaryerinde geçen hafta pir pazarcı, iddiaya göre bir vatandaşa kaba davranışta bulundu. Bunun üzerine vatandaş, Alaplı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü´ne başvurarak şikayetçi oldu. Ekiplerin konuyu incelemesinin ardından pazarcıya encümen kararıyla 1 ay süreyle tezgah açmama cezası verildi. Zabıta ekipleri tezgah etrafına şerit çekti. Pazarcı, tezgahını bugün kurulan pazarda açamazken konulan bilgilendirme levhasında, "Belediye encümeninin kararı ile bu tezgah sahibi müşteriye kaba davrandığından dolayı 1 ay süre ile kapatılmıştır" ifadeleri yer aldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Alaplı Cem SÜRMENELİ

2023-06-14 17:59:24



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