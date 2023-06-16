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Cinayet sanığı mühendise iyi hal indirimi ile 18 yıl hapis, sevgilisine azmettirmekten beraat

DHA

Cinayet sanığı mühendise iyi hal indirimi ile 18 yıl hapis, sevgilisine azmettirmekten beraat


Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, trafikte farklı araçlarla giderlerken tartıştığı sevgilisinin eski erkek arkadaşı Ali O.'yu (38) tabancayla yaralayıp, onun arkadaşı Serkan Albayoğlu'nu (42) öldüren tutuklu sanık mühendis Cihan Yurtbay (64), `Kasten öldürme´ ve `Öldürmeye teşebbüs´ suçlarından haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanarak 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Azmettirme suçundan yargılanan Yurtbay´ın sevgilisi Aygün A. ise beraat etti. Öldürülen Albayoğlu´nun eşi Halime Albayoğlu, "Bu cezayı kabul etmiyorum, müebbet istiyorum. Hak ettiği cezayı alsın, adalet istiyorum." dedi.
Olay, geçen yıl 24 Haziran'da, Çaycuma ilçesi Perşembe beldesinde meydana geldi. Aygün A., sevgilisi Cihan Yurtbay ile otomobille seyir halindeyken, başka otomobildeki eski sevgilisi Ali O. ve arkadaşı Serkan Albayoğlu'na camdan sarkıp küfür ve hakaret etti. Daha sonra taraflar araçlardan inip kavga etti. Aygün A. koşarak kaçtı, Yurtbay ise yumruk darbeleriyle yaralandı. Cihan Yurtbay, kavga sırasında otomobilinden silahını alıp Serkan Albayoğlu ve Ali O.'ya ateş etti. 2 kurşun isabet eden Albayoğlu öldü, 4 yerinden vurulan Ali O. ise yaralandı. Başından yaralanan Cihan Yurtbay, tedavi için gittiği hastanede gözaltına alınıp, tutuklandı. Yakalanan Aygün A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cihan Yurtbay hakkında, 'kasten öldürme' ve 'yaralama' suçlarından, Aygün A. için ise azmettirici olduğu suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi ve dava açıldı.
KARAR DURUŞMASI
Zonguldak 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Cihan Yurtbay SEGBİS aracılığıyla katılırken, öldürülen Serkay Albayoğlu´nun eşi Halime Albayoğlu, kızı ve kuzeni Sait Albayoğlu ile taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.
SAVCI, MÜTALAASINI AÇIKLADI
Mütalaasını açıklayan savcı, Cihan Yurtbay'ın haksız tahrik altında kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs suçlarından cezalandırılmasını, Aygün A.´nın azmettirme suçundan beraatini istedi. Öldürülen Serkan Albayoğlu´nun eşi Halime Albayoğlu, sanıkların ikisinin de cezalandırılmasını talep etti.
Savunma yapan Cihan Yurtbay´ın avukatı, Ali O.´ya yapılan atışların boğuşma esnasında olduğunu ifade ederek, müvekkilinin kesinlikle öldürme kastı olmadığını, olayın meşru müdafaa olduğunu söyledi. Son sözleri sorulan Yurtbay ise, "Hiç tanımadığım 2 kişinin saldırısına uğradım. Kaçmaya çalışırken bile saldırmaya devam ettiler. Bilinçli olarak kimseye ateş edecek durumda değildim. Bu yaşananlardan pişmanım. Beraatime karar verilsin" diye konuştu.
18 YIL 9 AY CEZA ALDI, SEVGİLİSİ BERAAT ETTİ
Mahkeme heyeti, Cihan Yurtbay´ın hem aracının içinde hem de dışında ateş etmesi nedeniyle meşru müdafaa hükümlerini uygulamadı. Mahkeme, sanığı 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12,5 yıl, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 6 yıl 3 ay hapis olmak üzere toplam 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Aygün A. ise hakkındaki tüm suçlamalardan beraat etti.
`İNSAN HAYATININ KARŞILIĞI BU KADAR HAFİF OLMAMALIYDI´
Karar sonrası gözyaşı döken Serkay Albayoğlu´nun eşi Halime Albayoğlu verilen cezayı az bulduğunu belirterek, "Çok az bir ceza, insan hayatının karşılığı bu kadar hafif olmamalıydı. Duygularımın ifadesi yok. Bu kadar az ceza almasına kızgınım. Bu cezayı kabul etmiyorum, müebbet istiyorum. Hak ettiği cezayı alsın, adalet istiyorum" dedi.
İTİRAZ EDECEKLER
Serkan Albayoğlu´nun kuzeni Sait Albayoğlu, Yurtbay´ın Aygün A. ile beldeye öldürme planıyla geldiklerini ileri sürerek, "Küfürleştikten sonra aralarında arbede çıkınca, Cihan, Ali´ye silah çekiyor. 3-4 el ateş ediyor. Benim kuzenim de önlemek için önüne geliyor, ona da öldüresiye ateş ediyor. Kuzenim ölünce oradan kaçıyorlar. Verilen cezayı az buluyorum, çünkü olayda öldürme var. Birini yaralayıp, birini öldürüyor, verilen ceza çok hafif kaldı. Müebbet hapis cezası almasını isterdim, indirim olmadan. İtiraz edeceğiz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN
2023-06-16 10:05:24

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