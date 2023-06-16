Kardeşinin öldürdüğü eşini anıp, 'ağırlaştırılmış müebbet' istedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kardeşinin öldürdüğü eşini anıp, 'ağırlaştırılmış müebbet' istedi

DHA

Kardeşinin öldürdüğü eşini anıp, 'ağırlaştırılmış müebbet' istedi


Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, kayınbiraderi Namık Demirbağ (58) tarafından tabancayla vurularak öldüren Nurten Demirbağ'ın (40) eşi Mehmet Demirbağ (65), 24 yıl hapse çarptırılan kardeşinin, 'ağırlaştırılmış müebbet' ile cezalandırılması için üst mahkemeye itiraz ettiklerini ve sürecin devam ettiğini söyledi.
Olay, geçen yıl 16 Haziran'da, Birlik Mahallesi Hünkar Sokak'ta meydana geldi. Namık Demirbağ, gürültü yapmak, halı silkelemek gibi sebeplerden husumetli olduğu komşusu ve ağabeyinin eşi Nurten Demirbağ'ın yolunu keserek dövüp, belinden çıkardığı tabancayla peş peşe ateş ederek öldürdü. Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Namık Demirbağ hakkında, 19 Ocak'ta 'Haksız tahrik altında kadına karşı kasten öldürme' suçundan 24 yıl hapis cezası verildi.
DUALARLA ANDILAR, KARANFİL BIRAKTILAR
Nurten Demirbağ, olayın yıl dönümünde, eşi Mehmet Demirbağ, annesi Emine Demir (85), oğlu C.D. (17) ile arkadaşları ve komşuları tarafından, Ontemmuz Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anıldı. Annesi Emine Demir, güçlükle ayakta durup kızı için gözyaşı dökerek dua etti. C.D. ve arkadaşları da Nurten Demirbağ'ın mezarına karanfil bıraktı.
'İNDİRİM İSTEMİYORUZ'
Mehmet Demirbağ, kardeşi Namık Demirbağ'ın aldığı 24 yıl cezayı az bulup itiraz ettiklerini belirterek, "İtiraz süreci devam ediyor. Biz ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istiyoruz. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Herhangi bir indirim uygulanmasını istemiyoruz" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN
2023-06-16 16:52:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zonguldak'ta ölümlü silahlı kavgaya ilişkin yargılanan sanığa 18 yıl 9 ay hapis cezası
YEREL HABERLER Zonguldak'ta ölümlü silahlı kavgaya ilişkin ...
Cinayet sanığı mühendise iyi hal indirimi ile 18 yıl hapis, sevgilisine azmettirmekten beraat
YEREL HABERLER Cinayet sanığı mühendise iyi hal indirimi ile 18 yıl ...
Doğum sırasında bacağı kırılan buzağıya 6 platin takıldı
YEREL HABERLER Doğum sırasında bacağı kırılan buzağıya 6 platin ...
Zonguldak'ta seyir halindeki otomobil yandı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta seyir halindeki otomobil yandı
Zonguldak'ta pazarcı esnafına "müşteriye kaba davrandığı" gerekçesiyle tezgah kapatma cezası
YEREL HABERLER Zonguldak'ta pazarcı esnafına "müşteriye kaba ...
Vatandaşa kaba davranan pazarcının tezgahı 1 ay kapatıldı
YEREL HABERLER Vatandaşa kaba davranan pazarcının tezgahı 1 ay ...
"Paravan" operasyonu kapsamında Karabük'te 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER "Paravan" operasyonu kapsamında Karabük'te 2 zanlı ...
Zonguldak'ta 1 milyon TL haksız kazanca 2 gözaltı (2)
YEREL HABERLER Zonguldak'ta 1 milyon TL haksız kazanca 2 gözaltı (2)
Zonguldak'ta 1 milyon TL haksız kazanca 2 gözaltı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta 1 milyon TL haksız kazanca 2 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.