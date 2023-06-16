Kardeşinin öldürdüğü eşini anıp, 'ağırlaştırılmış müebbet' istedi



Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, kayınbiraderi Namık Demirbağ (58) tarafından tabancayla vurularak öldüren Nurten Demirbağ'ın (40) eşi Mehmet Demirbağ (65), 24 yıl hapse çarptırılan kardeşinin, 'ağırlaştırılmış müebbet' ile cezalandırılması için üst mahkemeye itiraz ettiklerini ve sürecin devam ettiğini söyledi.

Olay, geçen yıl 16 Haziran'da, Birlik Mahallesi Hünkar Sokak'ta meydana geldi. Namık Demirbağ, gürültü yapmak, halı silkelemek gibi sebeplerden husumetli olduğu komşusu ve ağabeyinin eşi Nurten Demirbağ'ın yolunu keserek dövüp, belinden çıkardığı tabancayla peş peşe ateş ederek öldürdü. Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Namık Demirbağ hakkında, 19 Ocak'ta 'Haksız tahrik altında kadına karşı kasten öldürme' suçundan 24 yıl hapis cezası verildi.

DUALARLA ANDILAR, KARANFİL BIRAKTILAR

Nurten Demirbağ, olayın yıl dönümünde, eşi Mehmet Demirbağ, annesi Emine Demir (85), oğlu C.D. (17) ile arkadaşları ve komşuları tarafından, Ontemmuz Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anıldı. Annesi Emine Demir, güçlükle ayakta durup kızı için gözyaşı dökerek dua etti. C.D. ve arkadaşları da Nurten Demirbağ'ın mezarına karanfil bıraktı.

'İNDİRİM İSTEMİYORUZ'

Mehmet Demirbağ, kardeşi Namık Demirbağ'ın aldığı 24 yıl cezayı az bulup itiraz ettiklerini belirterek, "İtiraz süreci devam ediyor. Biz ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istiyoruz. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Herhangi bir indirim uygulanmasını istemiyoruz" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2023-06-16 16:52:21



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