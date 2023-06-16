2'nci kattaki evinin penceresinden düşen epilepsi hastası, ağır yaralandı



Sinan KABATEPE/ EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, epilepsi krizi geçirdiği sırada 2'nci kattaki evinin penceresinden düşen Yaşar B. (48), ağır yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Göztepe'de meydana geldi. 4 katlı binanın 2'nci katında oturan Yaşar B., iddiaya göre, evinde epilepsi krizi geçirdi. Yaşar B., kriz sırasında dengesini kaybedip pencereden düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen ve başını beton zemine çarpan Yaşar B., ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Yaşar B., özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Yaşar B.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2023-06-16 21:54:10



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