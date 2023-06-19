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TPAO´nun eleman ihtiyacını karşılayacak okulda 9 laboratuvar ve sondaj kulesi kuruldu

DHA

TPAO´nun eleman ihtiyacını karşılayacak okulda 9 laboratuvar ve sondaj kulesi kuruldu


Ali Sencer ARSLAN/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Çaycuma Meslek Yüksekokulu´nda, TPAO'nun enerji üretiminde kalifiye personel ihtiyacını karşılayacak olan Açık Deniz Sondaj Teknolojisi ve Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi bölümlerinde kullanılacak 9 uygulama laboratuvarı ile 55 metre yüksekliğindeki sondaj kulesinin açılış töreni yapıldı. Açılışta konuşan TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, "Burada okuyan öğrencilerimiz, sondaj nedir bütün boyutlarıyla pratik olarak öğrenme fırsatı bulacaklar ve sektöre hazır bir şekilde yetişmiş olacaklar" dedi.
ZBEÜ Çaycuma Meslek Yüksekokulu´nda TPAO iş birliği ile 2022-2023 eğitim yılında ilk öğrencilerini alan Açık Deniz Sondaj Teknolojisi ve Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi bölümlerinde kullanılacak 9 laboratuvar ve 1 sondaj kulesi ile Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi (ADSNU) ile birlikte yapılacak enerji çalıştayının açılışı için tören düzenlendi. Törene, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, ZBEÜ Rektörü İsmail Hakkı Özölçer, ADNSU Rektörü Mustafa Babanlı´nın yanı sıra protokol üyeleri ve akademisyenler katıldı.
'TEKNİSYEN İHTİYACI, AÇILAN BU PROGRAMLAR ARACILIĞIYLA KARŞILANACAK'
Programın açılış konuşmasını yapan ZBEÜ Rektörü İsmail Hakkı Özölçer, enerji kaynaklarının toplumun refahına doğrudan etkisi olduğunu belirterek, "Açılan programlarla üniversite ve sanayi iş birliği kapsamında petrol ve doğal gaz sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli ara personel ve iş gücünün yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu programlarda eğitim gören öğrencilerimize hatırı sayılır miktarda destek bursu sağlanmaktadır. Gaz sahaları kapsamında açık denizde yürütülen sondaj operasyonları, sondaj gemilerinin işletilmesi ve üretim tesislerinde görev alacak teknisyen ihtiyacı, açılan bu programlar aracılığıyla karşılanacaktır" ifadelerini kullandı.
`ÖNCELİKLİ ÖDEVİMİZ GENÇLERE UMUT DOLU BİR TÜRKİYE BIRAKMAK´
TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin ise kurum olarak öğrencilere burs verdiklerini ve geleceğe hazırladıklarını söyleyerek, "Bizim birinci ödevimiz, en öncelikli ödevimiz gençlerimize aydınlık, umut dolu bir Türkiye bırakmaktır. Bu çerçeve içerisinde gençlerimizi ülkemizin gelecek vizyonunda oynayacakları rollere onları hazırlamak bizim boyun borcumuzdur" diye konuştu.
Bilgin, açılışı yapılan sondaj kulesiyle ilgili olarak da "125 ton çekme kapasiteli, 3 bin metre sondaj kabiliyetine sahip sondaj kulesini Çaycuma Meslek Yüksekokulu öğrencilerimizin eğitimine tahsis etmiş durumdayız. Bu törenle de kuleyi devreye almış oluyoruz. Burada okuyan öğrencilerimiz, sondaj nedir bütün boyutlarıyla pratik olarak öğrenme fırsatı bulacaklar ve sektöre hazır bir şekilde yetişmiş olacaklar" dedi.
Açılış konuşmalarının ardından laboratuvarlar ve sondaj kulesi için ayrı ayrı kurdele kesildi. Katılımcılar derslikleri, laboratuvarları ve sondaj kulesini gezdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Çaycuma Ali Sencer ARSLAN
2023-06-19 15:13:00

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