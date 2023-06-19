Apartman boşluğuna dik şekilde düşen otomobildeki çift yaralandı



Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK´ta virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, merdiven ile apartman arasındaki boşluğa düştü. Kömürlük olarak kullanılan yapının çatısına çarparak dik şekilde duran otomobilin sürücüsü Zihni K. (74) ve eşi Gülcan K. (66) itfaiyenin çalışması sonucu kurtarılarak, hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Sendika Caddesi ile Madenciler Sokak´ın kesişim noktasında meydana geldi. Zihni K. yönetimindeki 67 AC 315 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu merdiven boşluğuna savruldu. Otomobil, apartmanın duvarına çarparak kömürlük olarak kullanılan binanın üstüne dik şekilde düştü. Sürücü ve yanındaki eşi Gülcan K. otomobilde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çelik halat bağlayarak otomobili bulunduğu noktadan kaymaması için sabitledi. Sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahalede bulundu. İtfaiye ekiplerinin kapıyı kesmesiyle ilk olarak yolcu koltuğunda bulunan kadın dışarı çıkarılarak ambulansla hastaneye götürüldü. Bir süre sonra ekiplerin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan sürücü de hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Apartmanın yanındaki kömürlüğün üstünde dik şekilde duran otomobil ise vinç yardımıyla çekildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2023-06-19 21:29:10



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