Apartman boşluğuna dik şekilde düşen otomobildeki çift yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Apartman boşluğuna dik şekilde düşen otomobildeki çift yaralandı

DHA

Apartman boşluğuna dik şekilde düşen otomobildeki çift yaralandı


Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK´ta virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, merdiven ile apartman arasındaki boşluğa düştü. Kömürlük olarak kullanılan yapının çatısına çarparak dik şekilde duran otomobilin sürücüsü Zihni K. (74) ve eşi Gülcan K. (66) itfaiyenin çalışması sonucu kurtarılarak, hastanede tedavi altına alındı.
Kaza, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Sendika Caddesi ile Madenciler Sokak´ın kesişim noktasında meydana geldi. Zihni K. yönetimindeki 67 AC 315 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu merdiven boşluğuna savruldu. Otomobil, apartmanın duvarına çarparak kömürlük olarak kullanılan binanın üstüne dik şekilde düştü. Sürücü ve yanındaki eşi Gülcan K. otomobilde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çelik halat bağlayarak otomobili bulunduğu noktadan kaymaması için sabitledi. Sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahalede bulundu. İtfaiye ekiplerinin kapıyı kesmesiyle ilk olarak yolcu koltuğunda bulunan kadın dışarı çıkarılarak ambulansla hastaneye götürüldü. Bir süre sonra ekiplerin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan sürücü de hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.
Apartmanın yanındaki kömürlüğün üstünde dik şekilde duran otomobil ise vinç yardımıyla çekildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN
2023-06-19 21:29:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde sondaj kulesi ve uygulama laboratuvarları açıldı
YEREL HABERLER Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde sondaj kulesi ...
TPAO´nun eleman ihtiyacını karşılayacak okulda 9 laboratuvar ve sondaj kulesi kuruldu
YEREL HABERLER TPAO´nun eleman ihtiyacını karşılayacak okulda 9 ...
Madenci heykelleri eski profesyonel futbolcunun elinde şekilleniyor
YEREL HABERLER Madenci heykelleri eski profesyonel futbolcunun ...
Babasından kanun çalmayı öğrenen müzik tutkunu çocuğun hedefi virtüöz olmak
YEREL HABERLER Babasından kanun çalmayı öğrenen müzik tutkunu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.