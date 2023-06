Özgecan´ın ölümünde, bilirkişi raporuna göre sevgilisi olaya geç müdahale etmiş

Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, 2 yıl önce sevgilisi Bartu Can Akkışla´ya (35) ait 8´inci kattaki evin terasından atladığı öne sürülen Ayşe Özgecan Usta´nın (28) ölümüyle ilgili süren dava kapsamında bilirkişi raporu hazırlandı. `Taksirle ölüme neden olma´ suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Bartu Can Akkışla'nın olaya müdahale etmek için geç kaldığının belirtildiği raporda, "Akkışla´nın, Özgecan´ın psikolojik sorunları olduğunu bilmesine rağmen `kendimi atacağım´ şeklindeki ikazını idrak etmediği ve ciddiye almadığı, bunun sonucunda olaya müdahalede geç kaldığı, yaşanan gecikme sebebiyle olayın meydana gelmesini engellemediği tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı. Özgecan'ın babası ve avukatlarının talebi sonucu hakim, sanık hakkında `kişiyi hürriyetten yoksun kılma´ suçundan suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Olay, 5 Şubat 2021´de İncivez Mahallesi Binbaşı Tahsin Sokak´ta meydana geldi. Ayşe Özgecan Usta, Ankara´dan Zonguldak´ta yaşayan erkek arkadaşı Bartu Can Akkışla´nın yanına geldi. İddiaya göre, Usta´nın kısa süre içinde evlenme isteğine Akkışla olumsuz cevap verince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Usta, Akkışla'ya 'Kendimi atacağım' diyerek terasa yöneldi. Akkışla, Usta'nın yanına gidip kendisini tutmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. 8´inci kattaki dairenin terasından düşerek ağır yaralanan Usta, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Gözaltına alındıktan sonra ev hapsiyle serbest bırakılan Bartu Can Akkışla hakkında intiharı öngörebileceği ancak engellemediği gerekçesiyle `taksirle ölüme neden olma´ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Daha sonra Akkışla´nın ev hapsi, imza ile adli kontrol şartına çevrildi. 14 Nisan´da olayın meydana geldiği evde Usta´nın ailesi ve taraf avukatlarının katılımıyla bilirkişi heyeti keşif yaptı.

RAPORDA SEVGİLİ KUSURLU BULUNDU

Zonguldak 2´nci Asliye Ceza Mahkemesi´nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Bartu Can Akkışla SEGBİS aracılığıyla katılırken, Ayşe Özgecan Usta´nın ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkemede olay yeri keşfi yapan 1 fen bilirkişisi ile 2 A sınıfı iş şağlığı ve güvenliği uzmanının hazırladığı bilirkişi raporu okundu. Sanığın, olaya müdahale etmek için bir süre geç kaldığının belirtildiği raporda, evlilik tartışmasından sonra Özgecan Usta'nın 'kendimi atacağım' diyerek balkona yöneldiği korkuluklardan yüzü binaya dönük şekilde sarktığı ve korkulukları kavrayamayıp parmaklarıyla mermere tutunduktan bir süre sonra sanığın gelerek çekmeye çalıştığı, ancak Usta'nın boyu ve ağırlığı nedeniyle çekemediği ifade edildi. Raporda "Bartu Can Akkışla´nın, Özgecan Usta´nın psikolojik sorunları olduğunu bilmesine rağmen `kendimi atacağım´ şeklindeki ikazını idrak etmediği ve ciddiye almadığı, bunun sonucunda olaya müdahalede geç kaldığı, yaşanan gecikme sebebiyle olayın meydana gelmesini engellemediği tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

`KIZIMI BIRAKSAYDI DA TRAFİK KAZASINDA ÖLSEYDİ´

Özgecan Usta´nın babası Kenan Usta, olay günü evi terk etmek isteyen kızının çıkmaması için sanığın kapıyı kilitlediğini, bu sebeple `kişiyi hürriyetten yoksun kılma´ suçunun oluştuğunu ve dosyaya eklenmesi gerektiğini söyledi. Kenan Usta, "Keşke kızımı bıraksaydı da trafik kazasında ölseydi. Kızım çıkmak istediği zaman kapıyı kilitlemiş. Ben tutukluluğunu istiyorum. Evde yatmayla cezaevi farkı yoksa cezaevine göndersinler. Neden o zaman cezaevi var?" dedi.

HÜRRİYETİ YOKSUN KILMADAN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Bartu Can Akkışla ise olay günü kapıyı kilitlemediğini belirtip Kenan Usta'nın iddialarını reddetti. Hakim, sanık Akkışla hakkında haftada bir imza şeklinde adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi. Ayrıca, Akkışla hakkında `hürriyetten yoksun kılma´ suçundan soruşturma başlatılması için suç duyurusunda bulunulmasına hükmedilerek duruşma eksik hususların giderilmesi için ertelendi.

BABA: BİLİRKİŞİ RAPORUNUN TARAFSIZ OLDUĞUNA İNANIYORUM

Duruşmadan sonra açıklama yapan Kenan Usta, "Bilirkişi raporlarının tarafsız olduğuna inanıyorum. Şu anki mahkeme ve savcının birebir tarafsız olduğuna inanıyorum. Duruşmanın ertelenmesini bekliyorduk. Çünkü delil toplanıyor, dinlenmeyen şahitler var, bundan dolayı erteleneceğini biliyordum" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

