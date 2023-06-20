Zonguldak'ta sağanak su baskınlarına yol açtı (2)



ÇAYCUMA'DA SOKAKLAR SUYLA DOLDU

Kuvvetli yağmur Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde de etkili oldu. Sabah erken saatlerde cadde ve sokakları su bastı. Cumhuriyet Meydanı ve hastane yokuşu esnafı sabah iş yerlerini açmak için geldiğinde olumsuz manzarayla karşılaştı. Rögarların tıkanması sonucu çoğu iş yerine su bastı. Yağışlardan dolayı ilçe merkezi, belde ve köylerde ekili ve dikili alanları derelerden taşan sular bastı. Hasadı başlayacak meyve ve sebzeler zarar gördü.

DEPREMZEDELERİN EVLERİNİ SU BASTI

Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde de dereden taşan sular sokakları doldurdu. Depremzedelerin yerleştirildiği evlerin bodrum katlarını su bastı. Beldede bir vatandaş ise su biriken yola sandalye koyarak oturdu. Yoldan geçen sürücüler zor anlar yaşadı. (DHA)

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak) DHADHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Çaycuma Yeliz ALAGÖZ

2023-06-20 14:34:40



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