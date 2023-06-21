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Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde seyir halindeyken motor bölümü alev alan TIR'ın çekici kısmı yanarak küle döndü.

Yangın, akşam saatlerinde Ereğli ilçesindeki tersaneler bölgesinde meydana geldi. Ereğli ilçesine saç yüklemeye gelen İbrahim Kadıoğlu idaresindeki 14 KH 431 plakalı TIR'ın motor kısmı seyir halindeyken alev aldı. Sürücü aracını emniyet şeridine çekerek dışarı çıktı. Alevler kısa sürede TIR'ın çekici kısmını sararken, sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından TIR'daki yangın söndürüldü. TIR'ın çekici kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2023-06-21 21:59:02



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