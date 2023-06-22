Arkadaşının ağabeyinin silahlı saldırısında ölen kişi toprağa verildi



Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ta, arkadaşının ağabeyi Nejdet Kaymaz´ın (60) silahlı saldırısında, içinde bulunduğu hafif ticari araçta ölen Rıza Andinç (63) toprağa verildi. Saldırıda kardeşi Cevdet Kaymaz'ı (56) da ağır yaralayan Nejdet Kaymaz, tutuklandı.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında, Ereğli ilçesi Kocaali Mahallesi Süllüoğlu Sokak'ta meydana geldi. Nejdet Kaymaz, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu kardeşinin evinin önüne gitti. Kaymaz, evinden çıkan kardeşi Cevdet Kaymaz ve yanındaki arkadaşı Rıza Andinç'in bulunduğu hafif ticari araca, seyir halindeyken av tüfeğiyle ateş açtı. Aracın yoldan çıkıp yeşil alana girdiği saldırıda saçmaların isabet ettiği Cevdet Kaymaz, göğsünden ağır yaralandı. Tesadüfen araçta olan arkadaşı Rıza Andinç ise öldü. Andinç, bugün öğle vakti Abalı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Gümüşhaneliler Mezarlığı´nda toprağa verildi.

Hayati tehlikesi devam eden Cevdet Kaymaz'ın tedavisi, Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sürüyor. Gözaltına alınan ve emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Nejdet Kaymaz ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2023-06-22 17:15:19



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