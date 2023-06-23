Traktör ile cip kavşakta çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

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Yeliz ALAGÖZ/ ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, traktör ile cip kavşakta çarpıştı. Kazada, traktör sürücüsü Sadık Akkaya hayatını kaybetti, cipteki 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Bartın-Zonguldak kara yolunun Çaycuma Helvacılar köyü mevkisinde meydana geldi. Yüksel Karakuğum idaresindeki 67 AAU 100 plakalı cip ile kavşaktan ana yola çıkan Sadık Akkaya yönetimindeki 67 ZH 517 plakalı traktör çarpıştı. Sadık Akkaya ve Yüksel Karakuğum ile cipteki Hayrullah Karakuğum yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Traktör sürücüsü Sadık Akkaya, hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Çaycuma Yeliz ALAGÖZ

2023-06-23 17:13:38



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