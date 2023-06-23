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Traktör ile cip kavşakta çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

DHA

Traktör ile cip kavşakta çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı


Yeliz ALAGÖZ/ ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, traktör ile cip kavşakta çarpıştı. Kazada, traktör sürücüsü Sadık Akkaya hayatını kaybetti, cipteki 2 kişi ise yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Bartın-Zonguldak kara yolunun Çaycuma Helvacılar köyü mevkisinde meydana geldi. Yüksel Karakuğum idaresindeki 67 AAU 100 plakalı cip ile kavşaktan ana yola çıkan Sadık Akkaya yönetimindeki 67 ZH 517 plakalı traktör çarpıştı. Sadık Akkaya ve Yüksel Karakuğum ile cipteki Hayrullah Karakuğum yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Traktör sürücüsü Sadık Akkaya, hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Çaycuma Yeliz ALAGÖZ
2023-06-23 17:13:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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