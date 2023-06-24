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Zonguldak'ta 'mayın' paniği

DHA

Zonguldak'ta 'mayın' paniği


Ali Sencer ARSLAN- Aytaç ÖZTÜRK/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK Limanı'na yanaşan Rusya´dan demir cevheri getiren geminin yakınlarında mayın olduğu ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Limana gemi girişleri ve yükleme boşaltma işlemleri durduruldu. Yapılan çalışmalarda denizdeki cisme rastlanmazken Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri yarın arama çalışmalarına devam edecek.
Olay, öğle saatlerinde kent merkezinde bulunan Zonguldak Limanında meydana geldi. Rusya´dan demir cevheri taşıyan Malta bandıralı Azor Forward isimli geminin arkasında yüzen bir cisim görenler durumu sahil güvenliğe bildirdi. Sahil güvenlik ekipleri liman içinde güvenlik önlemi alırken gemi ve liman çalışanları tahliye edildi. Polis ekipleri ise liman dışındaki kaldırımı yaya trafiğine kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Liman içine gemi girişine izin verilmezken yükleme ve boşaltma işlemleri durduruldu. Limanın yanındaki itfaiye istasyonu da tedbiren tahliye edildi.
Liman güvenliğini sağlayan Sahil Güvenlik ekiplerinin talebi üzerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı´na bağlı unsurlar bölgeye sevk edildi. İki dalış yapılan liman içerisinde ihbar edilen cisme rastlanmadı. Bir vatandaşın cep telefonuyla fotoğrafladığı cisim için çalışmalar yarın devam edecek.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN Aytaç ÖZTÜRK
2023-06-24 23:05:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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