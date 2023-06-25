Ocaktaki göçükte yaralanan madenci yaşama tutunamadı; 5 gün sonra baba olacaktı

Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK (DHA)ZONGULDAK´ta 4 gün önce kaçak maden ocağında göçük altında kalarak yaralanan madenci Uğur Bıyıklı (33) tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Bıyıklı´nın eşinin hamile olduğu ve 30 Haziran'da bebeğinin dünyaya geleceği öğrenildi.
Olay, 21 Haziran´da Bağlık Mahallesi´nde ruhsatsız olarak işletilen maden ocağında meydana geldi. Uğur Bıyıklı, maden ocağında çalışırken, meydana gelen göçüğün altında kaldı. Arkadaşları tarafından dışarı çıkarılarak Atatürk Devlet Hastanesi´ne götürülen Bıyıklı´nın belinde kırık olduğu tespit edildi. Yaralı madenci, ilk müdahalenin ardından, tedavisi için Ankara Etlik Şehir Hastanesi´ne sevk edildi. Hastanedeki tedavisi devam eden Bıyıklı, 4 gün sonra hayatını kaybetti.
Maden işçisinden gelen acı haber nedeniyle hamile eşi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Bıyıklı´nın 30 Haziran'da baba olacağı, eşinin sezaryen yöntemi ile doğum yapacağı öğrenildi. Göçükle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN
2023-06-25 17:24:36
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.