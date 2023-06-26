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Otomobilin motor kısmından 2 metre yılan çıktı

DHA

Otomobilin motor kısmından 2 metre yılan çıktı


Cem SÜRMENELİ/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK´ın Alaplı ilçesinde bir otomobilin motor kısmına giren 2 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yılan, kurtarıldıktan sonra doğaya bırakıldı.
Olay, Fatih Mahallesi´nde meydana geldi. 67 NV 762 plakalı otomobilin motor kısmına yılan girdiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Otomobilin motor kısmına saklanan yılanı tespit eden ekipler çalışma başlattı. Boyu yaklaşık 2 metre olan yılan saklandığı yerden çıkarılarak doğaya salındı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Alaplı Cem SÜRMENELİ
2023-06-26 18:14:50

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