14 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan sanık için savcı 16 yıl hapis istedi



Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, İ.A.´ya (14) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Uğur A. (25) hakkında mütalaasını açıklayan savcı, "14 yaşındaki çocuğa yönelik cinsel istismara karşı, toplumdaki caydırıcılığın sağlanması için mahkemenize düşen vicdani sorumluluk da göz önünde bulundurarak" ifadelerini kullanarak sanığın tutuklanmasını talep edip, 16 yıl hapis cezası istedi. Mahkeme, sanığın tutuksuz yargılanmasının devamına ve mütalaaya karşı savunma yapması için süre vererek duruşmayı erteledi.

Olay, 2022 yılının ocak ayında İncivez Mahallesi´nde meydana geldi. Uğur A., kız arkadaşı İ.A.´yı evine davet ederek iddiaya göre cinsel istismarda bulundu. İ.A.´nın annesi, kızının cep telefonunda sanık ile olan mesajlaşmaları görüp, ardından şikayetçi oldu. İ.A., ifadesinde sanığın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu daha sonra da tehdit ederek kimseye anlatmamasını istediğini söyledi. Suçlamaları reddeden sanık Uğur A. çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Uğur A. hakkında çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan dava açıldı.

CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Zonguldak 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen duruşmada tutuksuz sanık, İ.A.´nın annesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Uğur A. ile İ.A. arasında geçen cinsel içerikli mesajlar ortaya çıktı. Mesajlarda, Uğur A.´nın kız çocuğuna cinsel ilişkiyi tarif ettiği ve yapmak istediği cinsel eylemleri belirttiği yer aldı. Mesajların ortaya çıkmasıyla birlikte cumhuriyet savcısı yeni suç unsurlarının oluşması sebebiyle, sanık hakkında mesajlaşma içeriklerinin cinsel taciz suçunu oluşturduğu ve kız çocuğuna yaşananları birine söylememesi yönünde baskı yapmasının da tehdit olduğunu belirtti. Savcı, sanık hakkında 'cinsel taciz ve tehdit' suçlamalarıyla suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

SAVCI TUTUKLAMA İSTEDİ

Cumhuriyet savcısı ayrıca Uğur A. hakkında verilecek hapis cezasının en az 16 yıl olmasını istedi. ´14 yaşında bir çocuğa yöneltilen cinsel istismar eylemine karşı toplumdaki caydırıcılığın sağlanması amacıyla mahkemenize düşen vicdani sorumluluk da göz önünde bulundurularak´ ifadelerini kullanan savcı, sanığa atılı suçlamanın tutuklamayı gerektirdiğini belirtip, tutuklu yargılama talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, tüm delillerin toplandığı ve tanıkların dinlendiğini gerekçe göstererek sanığın tutuklanma talebini reddetti. Yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılan Uğur A. ve avukatına mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için süre verilerek duruşma ertelendi. Mahkeme savcısının, sanığın tutuksuz yargılanmasına itiraz ederek tutuklanmasını talep ettiği öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2023-06-27 12:10:15



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