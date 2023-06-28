Otomobil bariyerlere çarptı; 1'i ağır 2 yaralı

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Ali Sencer ARSLAN/ KOZLU (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, bariyerlere çarpan otomobilde 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Kozlu ilçesi Ilıksu mevkisinde meydana geldi. İbrahim Eyitürk'ün (64) kontrolünü yitirdiği 34 FP 5867 plakalı otomobil, bariyerlere çarparak savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla, olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan İbrahim Eyitürk ile Mutlu Eyitürk (54) itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. İbrahim Eyitürk'ün sağlık durumunun ağır, Mutlu Eyitürk'ün ise iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2023-06-28 10:16:38



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