Kontrol noktasında durdurulan sürücülere polisten 'derin nefes alıp rahatlayın' tavsiyesi



Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde bayramın ilk günü oluşturulan kontrol noktasında denetim yapan polis ekipleri, tatil için yola çıkan sürücülere dikkatlerini toplaması için derin nefes alıp, kollarını açarak rahatlamalarını önerdi.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri, bayram namazının hemen sonrasında oluşturdukları kontrol noktasında denetim yaptı. Ereğli Devrek yolu üzerinde yapılan uygulamada özellikle şehir dışından gelen ve Zonguldak istikametine giden araçlar, polis ekipleri tarafından durduruldu. Polisler, evraklarını inceledikleri sürücülere, "Biraz hareket ederek derin nefes alıp kendinize gelin, rahatlayın" dedi. Sürücüler, polis ekipleri evraklarını incelerken derin nefes alıp, kollarını açarak kısa sürede olsa rahatlamaya çalıştı. Araç sürücüleri ayrıca trafik ekipleri tarafından kazalara karşı dikkatli olmaları, uykusuz yola çıkmamaları, emniyet kemeri takarak yavaş gitmeleri konusunda uyarıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2023-06-28 14:30:54



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