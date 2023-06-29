Bariyerlere çarpan cip takla attı: 6 yaralı

Demir yollarında neden taşlar olur?

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Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK´ın Alaplı ilçesinde Akçakoca yolu üzerinde bariyerlere çarptıktan sonra takla atan cipte bulunan 6 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Alaplı-Akçakoca yolu üzerinde Kocaman mevkisinde meydana geldi. Ş.D. idaresindeki 67 SC 510 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından kontrolden çıktı. Yol kenarındaki beton bariyerlere çarpan cip takla attı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Takla atan cipte bulunan sürücüyle birlikte S.A., C.D., E.D., Z.D. ve T.K., yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce´de bulunan Akçakoca Devlet Hastanesi´ne götürüldü.

Yaralılar tedavi altına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Alaplı Sinan KABATEPE

2023-06-29 22:53:51



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