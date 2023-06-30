Karnına 25 santimlik dal saplanan kediye tedavi



Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK (DHA)KARABÜK´te pencereden düşünce karnına 25 santimlik dal parçası saplanan kedi Zonguldak´ta tedavi edildi. Kedinin taburcu olup sahibine teslim edildiğini söyleyen Veteriner Hekim Önder Alkan, "En önemli şey, fazla zedelenmemiş, müdahale edilmemiş, çekilmemiş. Gördüğünüz gibi çekilmiş olsaydı, bize gelemezdi ölürdü. Acil olarak ameliyata aldık. Yabancı cismi yerinden çıkardık. Dokuları onardık" dedi.

Olay, geçen çarşamba günü Karabük´te meydana geldi. Evin penceresinden düşen British cinsi kedinin karnına 25 santim uzunluğunda dal parçası saplandı. Yaralanan kedinin sahibi, aracıyla veteriner aramaya başladı. Kedi, Zonguldak´a getirilerek kliniğe alındı. 2 saat süren ameliyatla dal parçası ikiye bölünerek çıkarılırken kedinin zarar gören dokularına tedavi uygulandı. Kedi, başarılı geçen operasyonun ardından taburcu edilerek sahibine teslim edildi.

Kedinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Veteriner Hekim Önder Alkan, "Karından girmiş, arka bacaktan çıkmış. Burada en önemli şey, fazla zedelenmemiş, müdahale edilmemiş çekilmemiş olması. Çekilmiş olsaydı bize gelemezdi, ölürdü. Acil olarak ameliyata aldık. Yabancı cismi yerinden çıkardık. Dokuları onardık. Birkaç damarda sıkıntı vardı onları da tamir ettik. Bu nadir olarak gözüken bir şey. Bize de ulaşamayabilirdi. Bağırsakları patlatabilirdi. İdrar kesesi kaslar. Bunların hepsini onardık. Ana damarların kenarlarından geçmiş. Başarılı bir operasyonla dalı çıkardık" dedi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2023-06-30 14:40:07



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